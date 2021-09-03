Полиция задержала мужчину, закопавшего свою подругу за гаражами в Ленобласти

В Петербурге задержали мужчину, закопавшего свою гостью за гаражами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, закопавшего свою подругу за гаражами. Погребенная на свалке в Выборгском районе Ленинградской области 47-летняя числилась как без вести пропавшая с 1 августа 2020 года. Спустя год следователи узнали, что с ней произошло, рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- 26 июля 2020 года женщина была в гостях у 50-летнего жителя дома на Советской улице в поселке Победа. Они выпивали, когда у гостьи случился припадок. Она упала и разбила голову об стол, - рассказал источник.

Хозяин квартиры вызывать скорую не стал. Сначала умыл ее, после чего положил ее на диван, где она и скончалась. Решив избавиться от трупа, мужчина вынес тело за гаражи на территорию мусорной свалки, где и закопал.

Мужчина на данный момент задержали, тело женщины разыскивают.