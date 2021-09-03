Умер главный архитектор ГМЗ «Петергоф» Сергей Павлов

Сергей Павлов умер на 65-м году жизни. Фото: ГМЗ "Петергоф".

Главный архитектор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Сергей Павлов умер на 65-м году жизни. О его смерти сообщает пресс-служба музея и Комитета по охране и использованию памятников Петербурга (КГИОП).

- 31 августа ушел из жизни главный архитектор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Сергей Анатольевич Павлов. Известнейший специалист в своей области, Сергей Анатольевич курировал реставрационные работы Нижнего парка и Верхнего сада Петергофа, дворцово-паркового ансамбля Ораниенбаума, - сообщается на сайте комитета.

Коллеги Сергея Павлова отмечают, что он был человеком блестящего образования, безгранично преданным любимому делу, который любил Петербург, прекрасно знал и «чувствовал» его архитектуру.

- Светлая память о Сергее Анатольевиче всегда будет жить в Петергофе и в наших сердцах, - отмечают в музее.

Причиной смерти архитектора стала долгая и продолжительная болезнь.