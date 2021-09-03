Гонщиков по "встречке" будут ловить с квадрокоптером под Петербургом

Нарушителей «встречки» в Ленобласти будут ловить с квадрокоптером Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнут ловить гонщиков по "встречке" с помощью квадрокоптеров. Дорожная полиция начала внедрять современные технологии для выявления нарушителей движения, которые создают очень опасные ситуации на трассах. Об этом в главном управлении МВД по Петербургу и региону рассказали 3 сентября 2021 года.

- Сотрудники ГИБДД внедряют практику использования квадрокоптеров для работы на основных магистралях Ленобласти с целью выявления нарушителей, выезжающих на полосу встречного движения. Этот вид нарушений ПДД наиболее опасен, поскольку в случае ДТП с большой вероятностью приводит к гибели людей, - пояснили в полиции.

Теперь экипажи ДПС с квадрокоптерами будут работать на основных направлениях выездов из Санкт-Петербурга.

Напомним, что за минувшее лето в области в ДТП погибли 11 человек. Более 1,5 тысяч водителей были наказаны за выезд на встречку.