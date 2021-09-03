Первые заморозки ударят в Ленобласти 6 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Осень еще только началась, а в Ленинградкой области уже ожидаются заморозки. В МЧС региона предупредили, что в ночь на 6 сентября 2021 года температура в области опустится ниже нуля градусов. Самое время собирать остатки урожая.

- В ночные и утренние часы 6 сентября 2021 года местами по Ленинградской области ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 1-3 градусов, - рассказали в МЧС региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Спасатели напомнили, что при такой погоде повышается риск переохлаждения, а также вероятность угнетения и уничтожения сельскохозяйственных культур.

Также в ближайшие выходные, 3 и 4 сентября, в Ленобласти днем будет около 7-12 градусов тепла, ночью около 2-7 градусов выше нуля. Также пройдут небольшие дожди.