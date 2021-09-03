Крупнейшее производство овощных салатов откроется в Ленобласти

В Ленобласти откроется крупнейшее производство салатов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области откроется крупнейшее производство салатов во всем регионе. В пятницу, 3 сентября 2021 года, стало известно о том, что правительство области и ООО "Грин Салат" заключили соглашение, по которому компания построит производственную площадку по выпуску специально подготовленных, обработанных, упакованных в вакуум свежих овощей, зелени, салатных смесей для торговых сетей, ресторанов быстрого питания и пищевых предприятий.

- Производство готовой салатной продукции это нового направление в развитии агропромышленного комплекса Ленинградской области. Отрадно, что компания, которая организует инфраструктуру современного пищевого производства и разрабатывает инновационные виды продуктов, будет базироваться в Ленинградской области, - отметил глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Для своей продукции компания будет использовать овощи, выращенные в Ленобласти. Отмечается, что производство должно вырасти на 60 процентов до 9 тысяч тонн готовой продукции в год.