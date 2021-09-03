Ливень с градом накрыл Петербург 3 сентября

Сильный дождь пошел в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ливень, в некоторых районах даже с градом, накрыл Петербург в пятницу, 3 сентября. Судя по сервису Яндекс.Погода, дождь идет практически над всех территорией города, не задевая только юго-западные районы и Колпино.

- В районе метро «Беговая» льет дождь и град по подоконникам барабанит, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Сказать «спасибо» за непогоду можно очередному циклону, который пришел в Петербург с северной части Атлантики.

- Облачная спираль циклона будет закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди и усилится ветер, - сообщил в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

И хоть к концу дня циклон покинет город, осадки, пусть и не такие интенсивные, ожидаются и в ближайшие выходные.

Температура составит от 10 до 12 градусов. Пока еще выше ноля.