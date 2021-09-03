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Общество3 сентября 2021 15:21

Ливень с градом накрыл Петербург 3 сентября

Потоки с небес обещают и все выходные
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Сильный дождь пошел в Петербурге.

Сильный дождь пошел в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ливень, в некоторых районах даже с градом, накрыл Петербург в пятницу, 3 сентября. Судя по сервису Яндекс.Погода, дождь идет практически над всех территорией города, не задевая только юго-западные районы и Колпино.

- В районе метро «Беговая» льет дождь и град по подоконникам барабанит, - сообщают читатели «КП-Петербург».

Сказать «спасибо» за непогоду можно очередному циклону, который пришел в Петербург с северной части Атлантики.

- Облачная спираль циклона будет закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди и усилится ветер, - сообщил в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

И хоть к концу дня циклон покинет город, осадки, пусть и не такие интенсивные, ожидаются и в ближайшие выходные.

Температура составит от 10 до 12 градусов. Пока еще выше ноля.

Сильный дождь с градом в Петербурге 3 сентября 2021 года
Непогоду обещают и в ближайшие выходные.