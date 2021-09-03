Директора организации отправили под суд за гибель рабочего в Морском порту Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется технический директор коммерческой организации, выполнявшей работу в Морском порту. Мужчина обвиняется, что по его вине во время работы погиб сотрудник, на которого упала балка крана. Об этом 3 сентября 2021 года сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- По версии следствия, технический директор коммерческой организации нарушил правила безопасности при проведении работ по перемещению портального крана «Кондор» в Морском порту Санкт-Петербурга. В результате 12 мая 2021 года на электрогазосварщика упала опорная балка крана, от полученных травм он скончался, - рассказали в ведомстве.

После трагедии на сотрудника организации возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.