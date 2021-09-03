Суд рассмотрит дело о банкротстве производителя молочных продуктов «Лосево» из Ленобласти

Производителя молочной продукции "Лосево" могут признать банкротом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск о банкротстве ООО «СХП Лосево», известного производителя молочной продукции. С требованием признать компанию несостоятельной обратилась московская фирма по разведению крупного рогатого скота.

- Суд постановил: принять заявление ООО «Центр Плем»; возбудить дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «СХП Лосево»; назначить заседание по проверке обоснованности заявления кредитора на 9 сентября 2021 года,- говорится в определении, размещенном на сайте суда.

До 2 сентября истец должен был в письменном виде предоставить доказательства наличия у должника имущества, либо взять на себя обязательства порыть расходы на судебные издержки, связанные с банкротством.

Должник же должен был предоставить отзыв заявления о банкротстве, если он с ним не согласен.

В случае, если доводы московской компании будут приняты, то уже 9 числа производителю молочных продуктов может быть назначено внешнее управление.