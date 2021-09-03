Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 16:03

Суд рассмотрит дело о банкротстве производителя молочных продуктов «Лосево» из Ленобласти

Истцом выступает московская компания по разведению крупного рогатого скота
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Производителя молочной продукции "Лосево" могут признать банкротом.

Производителя молочной продукции "Лосево" могут признать банкротом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит иск о банкротстве ООО «СХП Лосево», известного производителя молочной продукции. С требованием признать компанию несостоятельной обратилась московская фирма по разведению крупного рогатого скота.

- Суд постановил: принять заявление ООО «Центр Плем»; возбудить дело о несостоятельности (банкротстве) ООО «СХП Лосево»; назначить заседание по проверке обоснованности заявления кредитора на 9 сентября 2021 года,- говорится в определении, размещенном на сайте суда.

До 2 сентября истец должен был в письменном виде предоставить доказательства наличия у должника имущества, либо взять на себя обязательства порыть расходы на судебные издержки, связанные с банкротством.

Должник же должен был предоставить отзыв заявления о банкротстве, если он с ним не согласен.

В случае, если доводы московской компании будут приняты, то уже 9 числа производителю молочных продуктов может быть назначено внешнее управление.