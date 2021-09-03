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Общество3 сентября 2021 16:25

В Петербурге началась выплата «президентских» 10 тысяч пенсионерам наличными деньгами

Но ажиотажа на почтах пока не наблюдается
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Пенсионерам начали выдавать "путинские" 10 тысяч живыми деньгами.

Пенсионерам начали выдавать "путинские" 10 тысяч живыми деньгами.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

С 3 сентября в Петербурге начались разовые выплаты пенсионерам, о которых говорил президент России. Со 2 числа суммы по 1- тысяч рублей начали перечислять на карточки, а с пятницы деньги выдают наличными в отделениях Почты России.

- Народ есть, сидит около пяти человек в очереди, но большого ажиотажа не наблюдается, - сообщил корреспондент «КП-Петербург», посетивший несколько отделений связи.

Напомним, что выплаты в размере 10 тысяч рублей положены всем пенсионерам России, которые по состоянию на 31 августа 2021 года являлись таковыми. Речь идет примерно о 30 миллионах человек.

Тем же распоряжением Владимира Путина, выплаты в размере 15 тысяч рублей получат все военнослужащие.

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