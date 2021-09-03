В Петербурге сильный ветер повалил дерево на припаркованные автомобили

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В одном из дворов Петербурга дерево свалилась на припаркованные иномарки. Неприятный инцидент случился на улице Ольги Форш у дома №5 в пятницу, 3 сентября 2021 года. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. По словам прохожих, дерево рухнуло на дорогу и ограждение газона, повреждены также автомобили Skoda и «Рено».

- Зацепило машину, но сигнализация не сработала, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Напомним, перед этим на Северную столицу обрушился проливной дождь и сильный ветер, в некоторых районах заметили град. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на ближайшие выходные.