Башня Городской Думы в Петербурге откроется для посетителей

Башня Городской Думы на Невском проспекте в Петербурге откроется для посетителей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 9 сентября 2021 года для посетителей откроется башня Городской Думы, которая располагается на Невском проспекте на углу с Думской улицей. Там же начнет работать выставка, посвященная 30-летию возвращения городу исторического имени, а также местам, связанным с именем Петра Ильича Чайковского.

- Летом здание башни было передано Центру музыкальной культуры «Чайковский». К началу сентября в помещениях произвели косметический ремонт, усилили безопасность на открытой смотровой площадке, - рассказали в комитете по культуре города.

Здание было построено с 1799 по 1804 года архитектором Джакомо Феррари по велению Павла I. Угол здания украшен необычной пятигранной по форме башней-ратушей. Теперь же павильон и балкон вокруг него станут смотровой площадкой на высоте 47,5 метров.