Пробки достигли 9 баллов в Петербурге 3 сентября

9-балльные пробки сковали Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер еще не наступил, а Санкт-Петербург уже сковали 9-балльные пробки. Практически максимальную загруженность дорог в городе зафиксировали в 16:30 часов 3 сентября 2021 года. Автомобилисты стоят в центре города, на КАД и проспекте Славы.

- Загруженность автодорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного, - сообщает сервис "Яндекс".

Очень сложная ситуация на Заневском проспекте и проспекте Косыгина в сторону центра. Там пробка в 9 баллов. Стоят проспект Славы и Народная улица к Московскому проспекту, Лиговский проспект из центра.

Также очень сложно проехать по Гражданскому проспекту в сторону центра. А вот на Пискаревском проспекте наоборот необычно свободно.

Отмечается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 17 часам достигнут 8 баллов, но затем начнут расти и к 18 часам достигнут 9 баллов.