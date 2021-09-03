Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто3 сентября 2021 16:52

Пробки достигли 9 баллов в Петербурге 3 сентября

Основные заторы наблюдаются в центре, на КАД и проспекте Славы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
9-балльные пробки сковали Петербург

9-балльные пробки сковали Петербург

Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечер еще не наступил, а Санкт-Петербург уже сковали 9-балльные пробки. Практически максимальную загруженность дорог в городе зафиксировали в 16:30 часов 3 сентября 2021 года. Автомобилисты стоят в центре города, на КАД и проспекте Славы.

- Загруженность автодорог Санкт-Петербурга необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного, - сообщает сервис "Яндекс".

Очень сложная ситуация на Заневском проспекте и проспекте Косыгина в сторону центра. Там пробка в 9 баллов. Стоят проспект Славы и Народная улица к Московскому проспекту, Лиговский проспект из центра.

Также очень сложно проехать по Гражданскому проспекту в сторону центра. А вот на Пискаревском проспекте наоборот необычно свободно.

Отмечается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 17 часам достигнут 8 баллов, но затем начнут расти и к 18 часам достигнут 9 баллов.