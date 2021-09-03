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Недвижимость3 сентября 2021 17:36

Самый дорогой частный дом в Санкт-Петербурге выставили на продажу за 600 миллионов рублей

Эксперты подсчитали стоимость загородной недвижимости
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Наибольшее количество предложений частных домов в ценовой категории от 25 до 50 миллионов рублей.

Наибольшее количество предложений частных домов в ценовой категории от 25 до 50 миллионов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На рынке недвижимости Петербурга сократилось количество частных домов, выставленных на продажу. Еще полгода назад предложений было больше тысячи, а сейчас 935. Исследование проводили эксперты журнала «Загородное обозрение Салон загородной недвижимости».

Самый бюджетный дом в черте Санкт-Петербурга продается за 2,1 миллиона рублей. Это недостроенный 72-метровый коттедж из пенобетона с участком 10 соток в Пушкинском районе. Этот вариант хоть и находится в городе, до ближайшей станции метро придется ехать почти час, сообщают «Невские новости».

А вот самым дорогой вариант находится в поселке Комарово. Там продается особняк площадью больше 400 квадратных метров. Покупателю придется раскошелится на 600 миллионов.

Также эксперты отметили, наибольшее количество предложений частных домов в ценовой категории от 25 до 50 миллионов рублей, площадью 332 квадрата.