В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане, произошедшем в 2004 году. Ежегодная акция прошла в Малоохтинском парке, где установлен памятник "Детям Беслана". Губернатор Александр Беглов возложил к подножью мемориала цветы, рассказали в Смольном 3 сентября 2021 года.

- Цветы также возложили представители Республики Северная Осетия-Алания в Северо-Западном федеральном округе, участники детских общественных объединений, педагоги, родители, непосредственные участники тех трагических событий, - сообщили в городской администрации.

Также члены российского движения школьников Петербурга передали в музей школы №1 Беслана фигурку ангела-хранителя города, в знак того, что Северная столица помнит и чтит память погибших.

Напомним, что в 2004 году 1 сентября в школе Беслана произошел захват заложников, который длился по 3 сентября. В результате погибли более 300 человек.