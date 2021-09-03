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Авто3 сентября 2021 18:14

Пробки в Санкт-Петербурге 3 сентября 2021 года: Город сковал 9-балльный затор

Ужасные пробки в Санкт-Петербурге 3 сентября 2021 года сковали весь город. Рассказываем, куда не стоит ехать вечером в пятницу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Обзор пробок в Петербурге на вечер 3 сентября 2021 года

Обзор пробок в Петербурге на вечер 3 сентября 2021 года

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация на дорогах Северной столицы оставляет желать лучшего с начала осени. Пробки в Санкт-Петербурге 3 сентября 2021 года достигли 9 баллов уже к середине дня и продолжают держаться. рассказываем, где проехать невозможно.

- В Санкт-Петербурге 9 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 23 часам достигнут 1 балла, - сообщает сервис "Яндекс".

Самая длинная пробка в 6,3 километра на 18:00 часов зафиксирована на внутренней стороне КАД от Токсовского шоссе до Шафировского проспекта.

В 10 баллов оценивается затор на Витебском проспекте из центра. Необычно сложная пробка собралась на Садовой улице, набережной Лебяжьей канавки, Троицком мосту, по Троицкой площади от Никольского переулка до Каменоостровского проспекта. Сюда лучше не ехать, так как автомобили стоят по 2 часа,

Еще одна очень тяжелая ситуация на улице Седова от улицы Книпович до Ивановской улицы. Также стоит Софийская улица от реки Кузьминка до Колпинского шоссе.