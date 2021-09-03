Петербургу вернули трамвай, который возил людей в годы блокады

Фото: пресс-служба ООО «ПК Транспортные системы»

В Санкт-Петербург вернулась блокадная реликвия – два вагона трамвая, который возил ленинградцев в годы войны. Раритет обнаружили в Новосибирске, где он простоял несколько лет, а теперь его решили отреставрировать на Невском заводе электрического транспорта.

- Эти вагоны – настоящая реликвия. В них отразилась техническая мысль другой эпохи, они – памятник героизму ленинградцев. Вот почему для нас было важно вернуть их в Петербург, и мы обязательно примем участие в реставрации», - говорит Феликс Винокур, президент ПК Транспортные системы.

Напомним, в блокадном Ленинграде трамваи не ездили лишь зимой 1941 года, в остальные годы войны транспортное сообщение в городе не прекращалось. Трамваи были трехвагонными, именно такой и вернулся сейчас в Петербург.