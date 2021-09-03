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Общество3 сентября 2021 18:43

Граффити с изображением Сергея Довлатова появится под мостом Бетанкура

Также там будет работать зона отдыха
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Огромный граффити-портрет Сергея Довлатова появится под мостом Бетанкура

Огромный граффити-портрет Сергея Довлатова появится под мостом Бетанкура

Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге масштабно отмечают 80-летия со дня рождения писателя Сергея Довлатова. В субботу, 4 сентября 2021 года, под мостом Бетанкура появится огромное граффити с изображением прозаика. Его авторами выступят художники Стас Багс и Миша Верт. Об этом рассказали организаторы фестиваля "День Д".

- Также с 13:00 до 18:00 часов под мостом будет работать зона отдыха, где для гостей будет играть музыка, - сообщили организаторы.

Фестиваль в честь автора таких известных произведений как "Заповедник", "Чемодан" и "Иностранка" будет проходить в Петербурга с 3 по 5 сентября. В городе состоятся экскурсии, спектакли, кинопоказы. В ночь на 4 сентября Дворцовый мост разведут под любимые джазовые композиции Довлатова.

Мы собрали все события, которые состоятся на "День Д".