Умер Александр Березкин, петербургский арбитр и судья FIFA

Умер известный петербургский арбитр, судья FIFA Александр Берёзкин / Фото: Федерация футбола Петербурга

В Санкт-Петербурге на 41-м году жизни умер Александр Березкин, арбитр и судья FIFA. Он скончался 3 сентября 2021 года в больнице. Об этом сообщили в федерации футбола Северной столицы.

- Причиной трагедии стало ДТП. Врачи боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось, - рассказали в пресс-службе федерации.

Березкина запомнили как настоящего фаната и профессионала своего дела. Отмечается, что для петербургского футбола это невосполнимая потеря.

- Открытая Лига СПб, очень сожалеет об утрате хорошего коллеги и отзывчивого человека. Скорбим, вместе с близкими людьми Александра и его друзьями. Примите наши искренние соболезнования, - присоединились к соболезнованиям футболисты.

Федерация футбола выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Александра. О месте и дате похорон пока что не сообщалось.