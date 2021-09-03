Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 сентября 2021 18:53

Умер Александр Березкин, петербургский арбитр и судья FIFA

На 41-м году жизни умер Александр Березкин, он погиб после ДТП
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Умер известный петербургский арбитр, судья FIFA Александр Берёзкин / Фото: Федерация футбола Петербурга

Умер известный петербургский арбитр, судья FIFA Александр Берёзкин / Фото: Федерация футбола Петербурга

В Санкт-Петербурге на 41-м году жизни умер Александр Березкин, арбитр и судья FIFA. Он скончался 3 сентября 2021 года в больнице. Об этом сообщили в федерации футбола Северной столицы.

- Причиной трагедии стало ДТП. Врачи боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось, - рассказали в пресс-службе федерации.

Березкина запомнили как настоящего фаната и профессионала своего дела. Отмечается, что для петербургского футбола это невосполнимая потеря.

- Открытая Лига СПб, очень сожалеет об утрате хорошего коллеги и отзывчивого человека. Скорбим, вместе с близкими людьми Александра и его друзьями. Примите наши искренние соболезнования, - присоединились к соболезнованиям футболисты.

Федерация футбола выразила глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Александра. О месте и дате похорон пока что не сообщалось.