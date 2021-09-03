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Авто3 сентября 2021 19:19

Первый парк для газомоторных автобусов открыли в Петербурге

Он появился на Хрустальной улице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге открыли первый автопарк исключительно для автобусов на газомоторном топливе. Фото: Смольный

В Петербурге открыли первый автопарк исключительно для автобусов на газомоторном топливе. Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге открыли реконструированный автопарк для автобусов, использующих газомоторное топливо. Для города это первый подобный экологический проект. Площадка на Хрустальной улице не первый год была в заброшенном состоянии, так что на месте отстроили с нуля весь производственный комплекс. Теперь парк автоматизирован, начиная от мойки и заканчивая диагностикой автомобилей.

- В парке создали комфортные условия для персонала. В перспективе эта площадка будет обслуживать до 240 автобусов на природном газе. Также планируется реконструировать и другие площадки «Пассажиравтотранса» – 5-й и 7-й автопарки, - передает пресс-служба Смольного.

К слову, в Красногвардейском районе собираются возвести новый автопарк на 400 транспортных мест. По планам, он появится в 2024 году. Пока что автопарк есть только на проекте, в начальной стадии.