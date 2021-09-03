Власти Ленобласти опровергли разговор о предоставлении гражданства России экс-вокалисту Deep Purple

Губернатор Ленобласти не обсуждал с экс-вокалистом Deep Purple вопрос о российском гражданстве. Фото: vk.com/baltic_rally

Власти Ленинградской области опровергли слухи, что между губернатором Александром Дрозденко и экс-вокалистом легендарной рок-группы Deep Purple был разговор о предоставлении музыканту российского гражданства. Слухи об этом появились в медиапространстве накануне начала мотофестиваля Baltic Rally в Выборге. Напомним, главной персоной байкерского мероприятия станет Джо Линн Тернер. С губернатором он все-таки встретился, но общались они не о том, о чем пишут СМИ.

- Официально: между Александром Дрозденко и Джо Линн Тернером не обсуждался вопрос получения музыкантом гражданства России, - передает пресс-служба правительства 47-го региона.

Добавим, что следить за мероприятиями в рамках байкерского фестиваля можно с помощью афиши «Комсомолки».