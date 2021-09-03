Обыски по делу о мошенничестве проходят в администрации Красносельского района Петербурга

В администрации Красносельского района Петербурга проходят обыски. Фото: "Яндекс. Карты"

В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга проходят обыски вечером 3 сентября. Правоохранительные органы нагрянули в здание под конец рабочего дня. Силовики ищут доказательства нарушения закона районными чиновниками.

- В администрации Красносельского района проходят обыски по делу о мошенничестве по статье 159 УК РФ, - коротко сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

"Комсомолка" будет следить за развитием ситуации.