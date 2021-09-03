Выплаты в 50 тысяч рублей получат все петербургские олимпийцы и паралимпийцы

В Петербурге обещают выплатить деньги всем участникам Олимпиады и Паралимпиады в Токио, кто родом из Северной столицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургским участникам Олимпиады и Паралимпиады в Токио выплатят по 50 тысяч рублей. Об этом пообещал губернатор Александр Беглов. Речь именно о тех спортсменах, кто не занял призовые места на престижных соревнованиях. Обладателям «золота», «серебра» и «бронзы», напомним, город выделяет 5, 2,5 и 1,5 млн рублей соответственно. Есть награды и по шестое место включительно, от 600 до 300 тысяч рублей.

- У Петербурга уже есть «золото» Паралимпиады. Паралимпийцы – люди, которые не сдались перед трудностями. Благодаря своей воле они стали героями, победителями Олимпиады», - подчеркнул Александр Беглов. Награды вручат по окончании Паралимпиады, когда определятся все победители и призеры, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

К слову, паралимпиец-пловец из Петербурга Андрей Калина 3 сентября выиграл уже третье по счету «золото», в этот раз в эстафете. Отдельное поздравление ему направили первые лица города.