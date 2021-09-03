СПбГУ исключил 56 студентов за поддельные справки, позволявшие «откосить» от сессии

В СПбГУ предоставили статистику по отчислениям из-за поддельных медицинских справок. Фото: Олег ЗОЛОТО

В СПбГУ сообщили об исключении 56 студентов с 2018 по 2021 год из-за поддельных медицинских справок. В вузе сетуют, что некоторые учащиеся добывают нелегальные документы, в которых говориться об их якобы нетрудоспособности. Университет всегда проверяет эти данные – звонит в медучреждение и требует доказательств. Иногда в больницах разводят руками и заявляют о фейке.

Обычно студенты пытаются с помощью подделки «откосить» от сессии, потому что не успевают подготовиться или сдать «хвосты» по предметам. В уставе СПбГУ насчет таких сказано однозначно – выйди вон и попади под подозрение правоохранительных органов по статье 327 УК РФ.

- За последние 3,5 года СПбГУ зафиксировали 56 случаев поддельных официальных документов, в частности справок о временной нетрудоспособности (2018 год – 34, 2019 год – 10, 2020 год – 10, 2021 год – 2). По результатам проведенных проверок на основании нормативных актов Университета всех лиц, представивших поддельные справки, в итоге отчислили, - сообщается в материалах ректорского совещания от 30 августа на сайте вуза.