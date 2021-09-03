Эконадзор нашел по горячим следам магазин, устроивший нелегальную свалку в Ленобласти

Свалку обнаружили в Колтушском сельском поселении под Всеволожском. Фото: eco.lenobl.ru

Возле деревни Орово, что находится в Колтушском сельском поселении Ленобласти, обнаружили большую свалку с разнообразным строительным мусором и ртутными лампами. Местные жители пожаловались в Эконадзор. Специалисты выехали на место и были удивлены, с какой легкостью им удалось найти нарушителя – на траве лежали документы на вывоз мусора. Договор с подрядчиком заключил некий магазин. Через пару часов к коммерсантам постучались.

- Строительные отходы сбросили вне территории мусороперерабатывающего комплекса, хотя именно туда перевозчика-лицензиата обязали отвозить отходы в зависимости от их типа и класса опасности, - сообщает пресс-служба комитета госэконадзора Ленобласти.

Владельца мусоровоза обещают привлечь к ответственности за халатность. По закону он и должен убрать свалку, либо это сделает за него владелец земли.