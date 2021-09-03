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Происшествия3 сентября 2021 22:34

Пассажирский автобус влетел в столб в Колпино

Очевидцы сообщают, что обошлось без пострадавших
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Колпинском районе Петербурга автобус влетел в столб. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Колпинском районе Петербурга автобус влетел в столб. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Пассажирский автобус №189 снес столб в поселке Саперный, расположенном в Колпинском районе Петербурга. Все произошло в вечернее время суток. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На снимках видно, что в районе пропал свет из-за повреждения уличного освещения. На место прибыли спасатели МЧС. По сообщению очевидца, все закончилось, что называется, без крови.

Официальной информации о ДТП пока не поступало. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Официальной информации о ДТП пока не поступало. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- Второй раз в течение трех месяцев поселок без уличного освещения. Без пострадавших, службы на месте, - коротко рассказал местный житель.

В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.