Пассажирский автобус влетел в столб в Колпино

В Колпинском районе Петербурга автобус влетел в столб. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Пассажирский автобус №189 снес столб в поселке Саперный, расположенном в Колпинском районе Петербурга. Все произошло в вечернее время суток. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На снимках видно, что в районе пропал свет из-за повреждения уличного освещения. На место прибыли спасатели МЧС. По сообщению очевидца, все закончилось, что называется, без крови.

Официальной информации о ДТП пока не поступало. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- Второй раз в течение трех месяцев поселок без уличного освещения. Без пострадавших, службы на месте, - коротко рассказал местный житель.

В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.