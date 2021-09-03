Ленобласть показала лучшие дары региона на агропромышленной выставке «Агрорусь-2021»

Ленобласть приняла участие в выставке "Агрорусь-2021". Фото: lenobl.ru

День Ленобласти прошел на агропромышленной выставке «Агрорусь-2021», которую организовали в «Экспофоруме». 47-й регион показал в выставочном центре самую востребованную экспортируемую продукцию, в том числе с/х технику. Главные товары области вскоре можно будет купить напрямую у сельхозпроизводителей, в Ленинградском торговом доме, а не через магазины.

Областные аграрии представили свои лучшие достижения. Фото: lenobl.ru

Власти 47-го региона не скрывают, что аномально жаркий сезон для них выдался непростой, но значительных потерь в сельском хозяйстве нет.

Губернатор посетил выставку сельскохозяйственной техники и животных. Фото: lenobl.ru

- В растениеводстве собираемся выйти на средние показатели последних пяти лет. В животноводстве – продолжаем расти. В целом, по итогам года, мы ожидаем, что валовый региональный продукт сельского хозяйства вырастет на 3,5%, - сообщил на «Агроруси» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.