Береговую линию между ЦПКиО и парком 300-летия Петербурга благоустроят

В Петербурге благоустроят пять общественных мест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный благоустроит береговую линию между ЦПКиО и парком 300-летия Петербурга. Там собираются сделать полноценную зону отдыха с хорошим освещением. На месте появятся велопарковки, кабинки для переодевания и обустроенные спуски для владельцев гидроциклов и лодок.

Кроме этого в городе благоустроят еще четыре объекта: Удельный парк, оставшуюся часть озера Долгое, четную сторону набережной Карповки, а также Парк Авиаторов. Проекты общественных пространств пока что обсуждаются

- Экологи, волонтеры, представители НКО и урбанисты выработали свои концепции развития территории и представили предложения по наполнению объектами и оборудованием общественных пространств. Их предложения будут учтены при создании дизайн-проектов территорий, - сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.