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Общество4 сентября 2021 0:34

Экс-чиновник администрации Петербурга Давид Адамия стал главой совета директоров Выборгского судостроительного завода

До 2018 года он работал под руководством бывшего губернатора Георгия Полтавченко
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бывший петербургский чиновник Давид Адамия возглавил совет директоров ВЗС.

Бывший петербургский чиновник Давид Адамия возглавил совет директоров ВЗС.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Давид Адамия возглавил совет директоров Выборгского судостроительного завода (ВЗС). Ранее он работал в администрации Санкт-Петербурга под руководством бывшего губернатора Георгия Полтавченко, но ушел из Смольного вслед за экс-градоначальником. О новой должности Адамии стало известно из материалов ВЗС.

- Ранее этот пост занимал Александр Нейгебауэр – заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (в нее входит ВСЗ – Прим.Ред.) по экономике и финансам, - сообщает «Интерфакс».

Добавим, что Выборгский судостроительный завод отвечает за возведение рыболовецких судов, а также технических средств, предназначенных для освоения месторождений континентального шельфа.