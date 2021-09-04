Экс-чиновник администрации Петербурга Давид Адамия стал главой совета директоров Выборгского судостроительного завода

Бывший петербургский чиновник Давид Адамия возглавил совет директоров ВЗС. Фото: Олег ЗОЛОТО

Давид Адамия возглавил совет директоров Выборгского судостроительного завода (ВЗС). Ранее он работал в администрации Санкт-Петербурга под руководством бывшего губернатора Георгия Полтавченко, но ушел из Смольного вслед за экс-градоначальником. О новой должности Адамии стало известно из материалов ВЗС.

- Ранее этот пост занимал Александр Нейгебауэр – заместитель гендиректора Объединенной судостроительной корпорации (в нее входит ВСЗ – Прим.Ред.) по экономике и финансам, - сообщает «Интерфакс».

Добавим, что Выборгский судостроительный завод отвечает за возведение рыболовецких судов, а также технических средств, предназначенных для освоения месторождений континентального шельфа.