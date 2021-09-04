Дождь и холодную погоду прогнозируют в субботу 4 сентября в Ленобласти

В Ленобласти 4 сентября будет холодно, мокро, но с прояснениями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Синоптики обещают кратковременные дожди и холодную погоду в субботу, 4 сентября, в Ленобласти. Осадки выпадут преимущественно ночью, но местами, и днем – уже во многих районах. Ко всему этому добавиться и умеренный порывистый ветер, который подует с севера и северо-запада. Зато хотя бы временами среди облаков будет показываться солнце.

- 4 сентября 2021 года в Ленобласти температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов, у водоемов местами до +10. Днем потеплеет от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Что касается погоды на выходные в Петербурге, то там тоже не все так радужно. Про мечты о бабьем лете можно забыть.