В МФЦ Ленобласти теперь можно оформить удостоверения детям войны и получить выплаты блокадникам

В МФЦ Ленобласти ввели две новые услуги. Фото: правительство Ленобласти

С 3 сентября в МФЦ Ленобласти можно оформить удостоверение детям Великой Отечественной войны, родившимся с 1927 года по 1945-й. Главное условие – проживать в 47-м регионе не меньше пяти лет.

Кроме этого перед 80-летием начала блокады Ленинграда в многофункциональных центрах стали принимать документы на получение ежемесячной выплаты гражданам РФ, которые не менее четырех месяцев были в осажденном городе с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

- При этом данные категории граждан не должны иметь знак «Жителю блокадного Ленинграда» и медали «За оборону Ленинграда». Размер данных выплат составляет для инвалидов I группы – 10000 рублей, инвалидов II группы – 7500 рублей, инвалидов III группы – 5000 рублей, лицам без инвалидности – 3000 рублей, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Стоит упомянуть, что в «красных» и «желтых» зонах Ленобласти в МФЦ можно попасть без предварительной записи только тем, кто переболел коронавирусом и вакцинировался.