65 пожарных тушили полыхавшие склады на Кубинской улице

Горящие склады на Кубинской тушат более 60 пожарных. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Серьезный пожар возник утром субботы в промзоне в Московском районе Петербурга. На Кубинской улице, 76 полыхали складские помещения на площади более двух тысяч квадратных метров.

- 4 сентября в 6:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, ул. Кубинская 76. Горят два склада размером 40х40 метров и 40х50 метров. В 6:40 ранг пожара повышен до №2, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

Поначалу на месте ЧП работали шесть единиц техники и 30 пожарных, но потом группировку спасателей пришлось увеличить более, чем в двое. В7:43 пожар был локализован, а в 08:22 ранг понизили до №1.

На месте ЧП работают 65 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники. Идет проливка тлеющих помещений. Причины возгорания выясняются, данных о пострадавших не поступало.