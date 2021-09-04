Память жертв трагедии в Беслане почтили в Петербурге

К памятнику жертвам трагедии в Беслане в Малоохтинском парке возложили цветы. Фото: gov.spb.ru

Трагедию в Беслане, произошедшую в 2004 году, вспоминали в Петербурге. 3 сентября, в годовщину теракта в бесланской школе №1, были возложены цветы к памятнику, установленному в Малоохтинском парке.

- Акция ежегодно проходит в Малоохтинском парке, где установлен памятник «Детям Беслана». Александр Беглов возложил цветы к этому памятнику, а также к памятнику «Воинам, погибшим на Кавказе». У храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте в память о погибших прошла лития, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В памятной церемонии приняли участие официальные представители Республики Северная Осетия-Алания в Северо-Западном федеральном округе, общественники, педагоги, родители и даже некоторые участники бесланской трагедии.

А петербургские школьники передали фигурку ангела-хранителя в музей школы №1 Беслана в знак памяти и скорби.

Напомним, что в результате захвата школы в Беслане террористами погибло более 300 человек, в том числе 186 - дети.

Памятник о жертвах трагедии был установлен в Петербурге в 2007 году.