Полиция провела рейд по местам жительства цыган в Гатчинском районе

Полиция провела рейд по цыганам в Ленобалсти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские петербургского Главка вместе с бойцами отряда «Гром» и кинологами провели рейд по местам жительства цыган в Гатчинском районе Ленобласти. Проверки в самой Гатчине, поселках Сиверский и Вырица проводились в рамках возбужденных ранее уголовных дел.

- В результате рейда полицейские задержали 63-летнюю ранее неоднократно судимую уроженку Ленобласти по подозрению в краже денег у пенсионерки, совершенной 13 августа. А также 51-летнего уроженца Калининской (Тверской) области за незаконную вырубку леса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, стражи порядка изъяли в гараже одного из частных домов 860 литров спирта и подозрительного алкоголя в 5-литровых канистрах. Хозяина привлекли по административной статье за незаконную продажу спиртного.

Около 30 представителей кочевого народа отвезли в отделение для проверки на причастность к нарушениям закона и профилактической беседы.