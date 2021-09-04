Циклон понизит температуру в Петербурге на 5-6 градусов ниже нормы

Небо в Петербурге прояснилось, но все еще прохладно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Циклон, принесший в пятницу сильные дожди с градом и похолодание, ушел из Петербурга. Небо просветлело, но тыловая часть циклона все еще влияет на город, поэтому в субботу температура окажется куда ниже положенной нормы.

- 4 сентября синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать тыловая, холодная часть циклона, ушедшего на северо-восток европейской части России. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, будет ветрено, и показания термометров останутся на 5-6 градусов ниже климатической нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем температура воздуха в городе составит +10…+12, а по Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер северо-западный умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.