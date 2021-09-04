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Общество4 сентября 2021 10:30

Циклон понизит температуру в Петербурге на 5-6 градусов ниже нормы

Днем 4 сентября обещают не выше +12 и с дождями
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Небо в Петербурге прояснилось, но все еще прохладно.

Небо в Петербурге прояснилось, но все еще прохладно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Циклон, принесший в пятницу сильные дожди с градом и похолодание, ушел из Петербурга. Небо просветлело, но тыловая часть циклона все еще влияет на город, поэтому в субботу температура окажется куда ниже положенной нормы.

- 4 сентября синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать тыловая, холодная часть циклона, ушедшего на северо-восток европейской части России. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, будет ветрено, и показания термометров останутся на 5-6 градусов ниже климатической нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем температура воздуха в городе составит +10…+12, а по Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер северо-западный умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм ртутного столба, что около нормы.