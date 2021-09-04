В Ленобласти 2-летний малыш попал в реанимацию, съев неизвестное вещество из найденного на улице пакета

Жизнь 2-летнего малыша спасают в детской больнице Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Ломоносовского района проверяют обстоятельства отравления 2-летнего ребенка, который попал в реанимацию, после того как съел что-то из найденного на улице пакета. ЧП произошло днем 3 сентября в садоводстве «Колосс-1».

- В 18:50 в полицию из детской больницы №1 поступила телефонограмма о том, что с отравлением неизвестным веществом, в тяжелом состоянии, госпитализирован мальчик 2019 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Малыша в приемный покой привезла мать. Она же объяснила, что ребенок, играя на дачном участке, вышел на улицу, нашел пакет с неизвестным веществом и съел.

Сейчас врачи выясняют, чем именно отравился малыш.

По данным полиции, семья благополучная, на учете не состоит, но мать воспитывает ребенка одна.