Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 сентября 2021 10:57

В Ленобласти 2-летний малыш попал в реанимацию, съев неизвестное вещество из найденного на улице пакета

ЧП произошло в садоводстве, где ребенок был вместе с мамой
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Жизнь 2-летнего малыша спасают в детской больнице Петербурга.

Жизнь 2-летнего малыша спасают в детской больнице Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Ломоносовского района проверяют обстоятельства отравления 2-летнего ребенка, который попал в реанимацию, после того как съел что-то из найденного на улице пакета. ЧП произошло днем 3 сентября в садоводстве «Колосс-1».

- В 18:50 в полицию из детской больницы №1 поступила телефонограмма о том, что с отравлением неизвестным веществом, в тяжелом состоянии, госпитализирован мальчик 2019 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Малыша в приемный покой привезла мать. Она же объяснила, что ребенок, играя на дачном участке, вышел на улицу, нашел пакет с неизвестным веществом и съел.

Сейчас врачи выясняют, чем именно отравился малыш.

По данным полиции, семья благополучная, на учете не состоит, но мать воспитывает ребенка одна.