Машина скорой помощи вылетела на тротуар и перевернулась после столкновения с кроссовером в Киришах

Скорая опрокинулась после столкновения с "Рено". Фото: vk.com/dtp47rus

Машина скорой помощи вылетела на тротуар и упала набок после столкновения с кроссовером «Рено Каптюр». Авария произошла утром 4 сентября в городе Кириши. Последствия ДТП сняли на фото местные жители.

- Легковая машина снесла автомобиль скорой медицинской помощи в Киришах на перекрестке Героев с Энергетиков, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Ленинградская область онлайн».

По счастью, ДТП произошло утром, когда людей на улицах города было немного и вылетевшая на тротуар скорая никого не сбила. На место аварии примчались спасатели, полиция и другая бригада врачей.

По словам свидетелей происшествия, в перевернувшейся скорой пострадали водитель, врач, фельдшер, а также пациент пациент, которого везли в больницу.

О состоянии водителя кроссовера не сообщается, причины ДТП устанавливают дознаватели Госавтоинспекции.