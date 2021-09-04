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Здоровье4 сентября 2021 12:10

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова начала расти, за сутки выявлено 1494 случая

Число заражений существенно превысило количество выздоровевших
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова растет.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова растет.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова пошла в рост. После минимальных значений третьей волны в конце августа, первая неделя сентября, как и предупреждали эпидемиологи, принесла увеличение количества личных контактов горожан и, как следствие, роста заражаемости.

- За последние сутки в Петербурге заболели 1494 человека, выздоровели 1228 пациентов, 35 больных коронавирусом скончались, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 581 916 случаев заражения ковидом. 557 726 заболевших выздоровели, а 20 727 пациентов умерли.

В Ленинградской области ситуация по состоянию на 4 сентября следующая: Всего заражений - 63 866 (+192 за сутки), выздоровлений - 50 224 (+81), смертей - 2417 (+1).