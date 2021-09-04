15-летний подросток из Сестрорецка силой склонил сверстницу к сексу в подъезде

Отец 15-летней девочки заявил, что его дочку изнасиловал в подъезде сверстник. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи петербургского управления СК России по Курортному району разбираются в истории с сексуальным насилием, в котором обвиняют 15-летнего подростка. На юношу заявил отец девушки-сверстницы, которую, по его словам, парень склонил к сексу силой.

- 3 сентября в 20:44 в полицию поступило заявление от мужчины 1976 года рождения, проживающего на Приморском шоссе в Сестрорецке о том, что в период с 15:00 до 16:00 того же дня в подъезде дома на Дубковском шоссе несовершеннолетний 2006 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери также 2006 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Поскольку в деле замешаны несовершеннолетние и сексуальные действия в отношении них, все материалы были переданы в Следственный комитет. Сейчас оперативники разбираются в истории сестрорецких «Ромео» и «Джульетты». Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.