Массовый побег произошел из детской деревни-интерната в Пушкине

Полиция ищет сбежавших школьниц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция ищет пятерых воспитанников детской деревни-интерната «ЧУСО», расположенной Пушкинском районе Петербурга, откуда утром 3 сентября ушли и не вернулись пять воспитанниц. Все девочки проблемные и ранее уже самовольно уходили.

- 3 сентября в 22:31 в полицию поступило заявление от социального педагога детской деревни «ЧУСО» о том, что в 9:00 ушли из детской деревни и до настоящего времени не вернулись пять девочек, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В списке сбежавших воспитанницы деревни, учившиеся в разных школах с 6 по 9 классы. Сейчас приметы школьниц переданы всем патрульным нарядам и экипажам ГИБДД. Девочек ищут.