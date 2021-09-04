Движение по продолжению Софийской улицы торжественно открыли 4 сентября

Движение на участке Софийской улицы в Колпино открыли 4 сентября. Фото: пресс-служба губернатора СПб

Долгожданное событие произошло 4 сентября у автомобилистов города Колпино. В субботу было открыто движение по новому участку Софийской улицы, дающему прямой выезд на Заводской проезд. На месте лично побывал губернатор Петербурга.

- Эту дорогу колпинцы давно ждали и мы ее построили за короткий срок, - отметил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора. -Она дает нам возможность получить подъезд к трассе М-11 «Нева», это новое сообщение между Пушкином и Колпино. И, самое важное, с вводом этого участка у нас появляется возможность начать реконструкцию Колпинского шоссе.

Глава города отметил, что при строительства стояла угроза сноса крупного гаражного кооператива, но сторонам удалось договориться и 700 гаражей были сохранены.

Основная цель продолжения Софийской улицы - увеличение пропускной способности дорожной сети Колпинского района и организация транспортного обхода Колпино по границе города с переездом через ж/д пути до Петрозаводского шоссе.