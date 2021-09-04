Скульптуру «Одуванчик», как символ мира и доброты, установили на Пионерской площади в Петербурге

Стальной одуванчик "вырос" на Пионерской площади. Фото: assembly.spb.ru

На Пионерской площади в Петербурге «вырос» многометровый железный одуванчик. Его, как символ мира и доброты, установили в рамках благотворительного проекта «В России по-доброму, из России с добротой», который ведут скульптур Григорий Потоцкий и бизнесмен Аркадий Пекаревский.

- Скульптура «Одуванчик» есть в 30 странах мира, таких как США, Китай, Малайзия, Филиппины, Непал, Италия, Испания, Франция, Венгрия, Греция и других, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

По задумке скульптора, пушинки одуванчика выполнены в виде ладоней, которые символизируют открытость миру.

Всего по задумке авторов проекта, такие «цветки» появятся в течение 10 лет в 100 международных аэропортах мира. В 2017 году одуванчик уже был установлен в Пулково.