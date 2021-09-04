Умер глава Муниципального образования «Озеро долгое» Виктор Байдалаков

Умер глава МО "Озеро Долгое". Фото: vk.com/sovet_mo_spb

4 сентября стало известно о внезапной смерти главы Муниципального образования «Озеро долгое» Виктора Байдалакова. О преждевременной кончине чиновника сообщается в паблике ВКонтакте Совета муниципальных образований Петербурга.

- Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью главы МО Озеро Долгое Байдалакова Виктора Владимировича.Вся жизнь Виктора Владимировича - достойный пример самоотверженного служения на благо жителей, ответственного отношения к работе и высокого профессионализма, - говорится в сообщении. - Светлая память о хорошем товарище, надежном друге и заботливом руководителе навсегда останется в наших сердцах.

Виктор Байдаков в 1964 году в Ленинграде. Выпускник Ленинградского физико-математического техникума имени Зверева. После учебы служил в пограничных войсках, работал мастером , затем был избран секретарем комитета комсомола ЛОМО им. Ленина. В 1990-х годах - управляющий туристическо-гостиничным комплексом. В 1998-2004 годах главный помощник депутата Заксобрания Санкт-Петербурга. С 2004 года по настоящее время - глава Муниципального образования Озеро Долгое.

Виктору Байдакову было 56 лет. Причины преждевременной смерти не называются. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.