Мотопробег прошел в Выборге в честь Дня города

В Выборге прошел мотопробег. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Масштабный мотопробег Baltic rally прошел 4 сентября от Выборга до границы с Финляндией. Мероприятие в том числе было приурочено к Дню рождения этого старинного города. А одним из участником мотопарада стал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Это первый мотофестиваль Baltic rally в Ленинградской области. Сейчас пойдем мотопробегом до границы с Финляндией, в район Брусничного. Почему выбрали этот маршрут — он идеален для любителей мотоспорта. С одной стороны идет вдоль Сайменского канала, с другой — гранитные скалы, извилистая дорога, хорошая по качеству. Я думаю, у всех будет прекрасное настроение, - отметил глава региона.

В программе торжеств не только мотопробег до границы, но и вечерняя шоу-программа с концертом, и даже тройная уха, как заверяет пресс-служба областной администрации. Завершит День города праздничный фейерверк.