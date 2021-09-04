Игрок «Зенита» Александр Ерохин помог сборной России обыграть Кипр

Александр Ерохин забил победный мяч в ворота сборной Кипра. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зенитовец Александр Ерохин забил победный гол в матче сборных России и Кипра, который прошел в Никосии. Отборочная игра к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

- Все, 2:0! Сборная России обыгрывает на выезде Кипр благодаря голам Александра Ерохина и Рифата Жемалетдинова, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Отметим, что россияне отличились уже на шестой минуте. Нашей сборной удалась быстрая атака. Нападающий «Локомотива» Федор Смолов дошел до штрафной и отдал пас Александру Ерохину. А зенитовский полузащитник, регулярно забивающий и за клуб, не сплоховал и положил мяч в сетку ворот киприотов.

Второй мяч уже в следующем тайме с передачи все того же Смолова забил его одноклубник Рифат Жамалетдинов. Но, поскольку киприоты не забили ни одного мяча, то победным считается гол именно Ерохина.

Следующая игра у сборной России — 7 сентября в Москве против Мальты.