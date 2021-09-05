На Петроградской стороне Петербурга рабочие выкосили Общественный сад, который жители высаживали все лето

Фото: facebook.com/groups/od.nps

Жители Петроградской стороны в Петербурге возмущены вырубкой Общественного сада. Об этом рассказали в группе Facebook «Наша Петроградская сторона». Зеленые насаждения, цветы и газон посадили сами жители в начале лета на пересечении Кронверкской и Сытнинской улиц. При этом, соседи на протяжении трех месяцев ухаживали за территорией, спасая растения от знойной жары. Но накануне рабочие выкосили все растения.

- Вся поляна была безжалостно выкошена. Вместе с цветами и кустами, которые соседи сажали в начале лета. Холили - лелеяли, поливали в эту адскую жару. Укрывали от сжигающего солнца. И вот. По распоряжению и во избежание, - написали одна из жительниц Марина Фурман в соцсетях.

Также женщина утверждает, что активность по благоустройству сада на пустыре, сплотила всех остальных жителей. Все лето там проводили пикники. Пока в администрацию не пожаловался аноним на высокие сорняки.