В Пушкине на Красносельском шоссе из-за горящей иномарки перекрыло движение

Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль Volkswagen вспыхнул в городе Пушкине на Красносельском шоссе. Кадры полыхающей иномарки и появились в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «Вконтакте» 5 сентября 2021 года. По словам очевидцев, пожар был в районе дома №49.

- Рядом сваленный столб, движение перекрыто, - сообщают в соцсетях.

Судя по всему, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в придорожный столб, после чего транспортное средство и вспыхнуло. Из-за горящего автомобиля частично перекрыто движение по Красносельскому шоссе. При этом информация о пожаре в МЧС по Санкт-Петербургу не поступала.