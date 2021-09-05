В трех ночных клубах Санкт-Петербурга нашли «веселящий» газ

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Полиция Санкт-Петербурга нагрянула с проверкой в ночные бары и клубы города. Рейд устроили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в минувшие выходные с 3 по 5 сентября 2021 года. Целью проверок был поиск «веселящего» газа, который могли продавать в заведениях. Правоохранители посетили шесть ночных клубов: два Содовой улице и по одному клубу на улицах Некрасова, Ломоносова, Думская, а также Конюшенной площади.

- В половине проверенных клубах «веселящим» газом не торговали. В остальных трех заведениях полицейские изъяли в общей сложности 12 баллонов с закисью азота. По данным фактам возбуждены административные дела. Для сравнения в результате аналогичного полицейского рейда неделю назад было изъято 30 баллонов с запрещенным газом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, свобода закиси азота запрещена в России. Сотрудники полиции борются с этим явлением уже несколько лет, проводя постоянные рейды. Если шарики с «веселящим» газом раньше можно было купить в каждом ночном клубе, сейчас количество заведений с такой услугой заметно сократилось.