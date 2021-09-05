В Петербурге уроженец Кавказа устроил на дороге стрельбу из пистолета «Макарова»

Полиция Петербурга задержала уроженца Дагестана, который устроил пальбу из пистолета на дороге. Мужчина стрелял в воздух возле Октябрьской набережной под Финляндским железнодорожным мостом, двигаясь на автомобиле ВАЗ. Одна из гильз попала в лобовое стекло попутной машины, сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

- Стрелявший скрылся. Благодаря ориентировкам, которые разослали нарядам ОГИБДД, ОВО и ППСП подозреваемого задержали. Был остановлен автомобиль ВАЗ 21140, - рассказал источник.

За рулем был мужчина 1990 года рождения. В салоне с ним были еще три пассажира, самому младшему 19 лет. Также на заднем сидении нашли пистолет «Макарова», патроны и магазин с 5-ю патронами.