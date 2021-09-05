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Общество5 сентября 2021 16:39

Петербуржец догнал свою Audi, которую забрал эвакуатор

Мужчине пришлось бежать за ней около 200 метров
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В соцсетях появилось забавное видео, как в Петербурге мужчина бежит за эвакуатором, на котором погружен автомобиль. Преследователем оказался владелец той самой Audi, припарковавшийся в неположенном месте. Ролик с происшествием попал в группу «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как отметили очевидцы в комментарий, это произошло на Лыжном переулке в Приморском районе города в пятницу 3 сентября 2021 года. Мужчина увидел, как его машину уже увозит эвакуатор побежал за ней. Догонять пришлось недолго, через 200 метров водитель сумел запрыгнуть в эвакуатор.

- Молодец парень, сэкономил на времени и даже, может, в деньгах. 1000 руб. как минимум + не платишь 110 руб. в час за штраф стоянку + не тратишь время на поездку в ГАИ, а потом с бумажкой на разрешение забрать машину, - хвалят водителя в соцсетях.

Петербуржец догнал свое авто, которое погрузили на эвакуатор
Видео: vk.com/spb_today_unreleased