Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова начала расти, за сутки выявлено 1357 случая

Заболеваемость начала расти в начале сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова пошла на рост заболеваемость коронавирусом. Первая неделя сентября принесла увеличение количества заболевших.

- За последние сутки в Петербурге заболели 1357 человека, выздоровели 431 пациент, 35 больных коронавирусом скончались, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снова пошла в рост. После минимальных значений третьей волны в конце августа, первая неделя сентября, как и предупреждали эпидемиологи, принесла увеличение количества личных контактов горожан и, как следствие, роста заражаемости.

- За последние сутки в Петербурге заболели 1494 человека, выздоровели 1228 пациентов, 36 больных коронавирусом скончались, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 583 273 случаев заражения ковидом. 558 157 заболевших выздоровели, а 20 763 пациентов умерли.

В Ленинградской области ситуация по состоянию на 5 сентября следующая: Всего заражений - 64 057 (+191 за сутки), выздоровлений - 50 297 (+73), смертей - 2418 (+1).